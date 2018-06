“Una vittoria che è andata al di là di ogni nostra più rosea aspettativa - commenta - Non ci saremmo mai immaginati di poter conquistare il 52% dei consensi, di doppiare il sindaco attuale. Una nottata parzialmente incrinata in termini di soddisfazione, di felicità e di entusiasmo - precisa - dalla sconfitta, o meglio dal mancato passaggio alla finale di Lega Pro. Sarebbe stato importante non solo per la nostra squadra ma per tutta la città”.

Con il 52% delle preferenze Salvo Pogliese vince la sfida con l'uscente Enzo Bianco. Quasi un plebiscito per l'europarlamentare azzurro che di strada ne ha fatta negli anni. Consigliere comunale, deputato regionale, parlamentare europeo e ora sindaco della propria città. Una scelta che più volte lo stesso Pogliese ha dichiarato essere dettata dal cuore, e che i catanesi hanno premiato.i. Per adesso continua a festeggiare, ma ben presto dovrà fare i conti con i problemi della città - sull'orlo del dissesto finanziario - e con gli alleati, alcuni dei quali potrebbero avanzare più di una pretesa.E a proposito del quale, il nuovo primo cittadino ha sempre dichiarato di sentirsi sereno. “Credo di essere l’unico parlamentare regionale, non soltanto in Sicilia - ha affermato in più occasioni - che ha anticipato decine di migliaia di euro per pagare gli stipendi del personale del gruppo parlamentare all’Ars, per pagare gli anticipi sul Tfr degli stipendi del personale del gruppo Pdl alla Regione, per pagare le spese per il funzionamento del gruppo parlamentare, cosa mai accaduta nella storia del Parlamento regionale siciliano”., non eletto dai cittadini e che potrebbe occuparsi solo dell’ordinario. Ma anche in questo caso, il neo sindaco manifesta tranquillità. “Io sono assolutamente sereno e certo che il processo, che ancora è alla quarta udienza, andrà a concludersi come deve concludersi perché i fatti sono andati nei termini che ho spiegato".si gode la vittoria e i numeri che, grazie anche all’apporto delle liste, è riuscito a ottenere.. “Passata la sbornia, apriremo il palazzo alla città. Il sindaco non sarà più arroccato nella torre d’avorio con i sudditi al suo cospetto. Il sindaco sarà in mezzo alla gente e tra la gente: ascolterò, come ho già fatto stamattina, i singoli cittadini senza intermediazioni politiche o partitiche, e ascolterò le proposte, le critiche e i suggerimenti per risolvere i problemi della quotidianità. Le priorità sono quelle che i miei concittadini mi hanno puntualmente esternato in questi intensi giorni di campagna elettorale. Pretendono, come è giusto che sia, una città più pulita con un decoro urbano degno di questo nome, e più sicura. Queste sono le priorità della mia amministrazione”.la Lega di Salvini, che ha già un uomo indicato in Giunta, non arriva infatti al 2%, mentre l’Udc, formazione alla quale Pogliese aveva assicurato un uomo in Giunta, non è arrivata a superare lo sbarramento.. Ringrazio Matteo Salvini che ha dato il suo sostegno, intervenendo personalmente in campagna elettorale. Sul tema della Giunta, ci confronteremo con i nostri alleati - assicura Pogliese - Sono una persona di assoluta lealtà e gli impegni che assumo verranno mantenuti. Analizzeremo i risultati delle varie liste e troveremo il naturale equilibrio. Anche sulla presenza delle donne (al momento l’europarlamentare non ne ha indicate n.d.r.) ci confronteremo e troveremo nomi di alto livello che possano rappresentare degnamente i partiti, le liste civiche e, in generale, la città”.“Con il governo regionale - prosegue - c’è un rapporto di assoluta simbiosi, sia per una trentennale amicizia che mi lega al presidente Musumeci, sia perché lo stimo e sono certo che sarà sensibile alle istanze della nona città d'Italia. Un rapporto che sono convinto darà frutti, così come a Roma e a Bruxelles, dove abbiamo interlocutori importanti: Matteo Salvini e Antonio Tajani. Grazie a questi rapporti - assicura l’onorevole - riusciremo ad affrontare le emergenze”.che sembrerebbero aver ricevuto nuova linfa dalla vittoria di domenica. “Micciché mi ha chiamato e si è congratulato", spiega Pogliese che ricorda come i rapporti tra i due siano buoni da tempo. Dichiarazioni che spazzerebbero via "frizioni" non lontanissime nel tempo. Pogliese può vantare l’ottimo risultato della lista di Forza Italia, che ha superato il 10% diventando la seconda per numero di voti della coalizione di centrodestra. “Un eccezionale risultato conquistato a Catania - afferma ancora Pogliese - sommando la lista di partito con le mie liste civiche, la percentuale raggiunta è molto significativa, coerente con i dati delle Politiche e delle Regionali. Abbiamo raccolto i frutti di un radicamento territoriale e - conclude . abbiamo ottenuto un ottimo risultato di cui il partito dovrà tenere conto in futuro”.