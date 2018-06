Nei primi numeri ufficiali circolati in queste ore,in quasi tutti i comuni, in alcuni casi vincendo al primo turno, in altri trascinando al ballottaggio il Pd nelle sue roccaforti., con risultati discreti al sud.che non va oltre il 10% in tutti i comuni del nord. Fa meglio al sud ma resta comunque fuori da quasi tutti i ballottaggi.c'è un testa a testa fra l'ex ministro berlusconiano, sostenuto da quattro liste civiche, e il candidato ufficiale di Lega-Fi-FdiFuori dal secondo turno il centrosinistra con Guido Abbo, espressione dell'amministrazione uscente, mentre la grillina Maria Nella Ponte è ferma al 5%., l'attuale sindaco del Pdviaggia sopra il 50% e dovrebbe essere riconfermato al primo turno. Molto staccata la candidata di Lega-Fi-Fdi Paola Vilardi (al 37%), appena al 5% Guido Ghidini del M5S.vede molto avanti il candidato del centrodestra, che potrebbe farcela senza ballottaggio. Al secondo posto, testa a testa fra il dem Nicola Giugni e il civico Fiorello Provera. Cinquestelle, con Cesare Pontieri, poco sopra al 5%.Vittoria al primo turno probabilmente anche a, con il candidato del centrodestraoltre il 50%. Secondo classificato il centrosinistra con Giovanni Manildo. Collasso grillino con Domenico Losappio, al 3%.Potrebbe spuntarla già questa notte al'aspirante sindaco del centrodestra, battendo di poco il candidato del Pd Otello Dalla Rosa. Assente la lista grillina.In controtendenza, con il centrosinistra dell'uscenteavanti ei (centrodestra) molto staccato. Salvo sorprese, i primi due si scontreranno al ballottaggio. Buona la performance della pentastellata Daniela Diomedi.Combattuta anche la sfida di, che sarà sicuramente decisa al secondo turno: l'uscente(Pd) se la vedrà con il candidato del centrodestra. Qui, il M5S con Luana Mencarelli va oltre il 15%.Strada in salita per i dem conanche a, dove rischiano di perdere il feudo al secondo turno con il candidato di Lega-Fi-Fdi. Il grillino Grabriele Amore resta sotto il 10%.Apertissima la partita a: nella città del palio, l'uscentedel Pd se la sta giocando con il leghista. Ma poco staccati dai due ci sono l'ex dem, ora sostenuto da una lista civica, e. Sarà sicuramente ballottaggio, ma i contendenti non sono ancora certi. Come a Vicenza, niente lista del Movimento.A un passo dalla vittoria al primo turno, nel comune di, c'è il centrodestra con. Qui, il Pd (che governa la città) si troverebbe addirittura terzo con Paolo Angeletti, dietro il candidato pentastellato Thomas De Luca.Segue il trend nazionale il dato di, dove potrebbe spuntarla già stanotte il candidato di Lega-Fi-Fdi. Molto indietro, al secondo posto, il centrosinistra di Gianguido D'Alberto, il M5S di Cristiano Rocchetti e la coalizione civica di Mauro Di Dalmazio.Dopo cinque anni di amministrazione Pd, il centrosinistra sarebbe fuori dai giochi anche a: qui, si attesta quasi al 50% il candidato di centrodestra, che ha staccato di molto la "civica"sua avveraria in caso di ballottaggio. Terzi i dem con Luisa Ciambella, vanno male i grillini (il Lazio è solitamente una loro roccaforte) che con Massimo Erbetti non andrebbero oltre il 6%.Il Pd dovrebbe tenersi senza problemi. Il candidato demha un ampio vantaggio sugli avversari e la possibilità di chiudere la partita al primo round. Molto indietro Vincenzo Ciampi del M5S, Sabino Morano del centrodestra e il "civico" Luca Cipriano.Vola al'alleanza Fi-centristi con. Con un terzo dei suoi voti, al secondo posto c'è il grillino Michelangelo Filannino. Qui, il Pd (amministrazione uscente) sarebbe addirittura quarto, con Dino Delvecchio. Davanti ai dem, il candidato di sinistra Carmine Doronzo. Fallito il tentativo Leghista: il candidato autonomo del Carroccio Flavio Basile è soltanto quinto., il nuovo sindaco dovrebbe essere scelto al secondo turno. Nella città pugliese, è in vantaggio la coalizione Fi-Udc-Pri (che candida), davanti al dem. Testa a testa per il terzo posto fra il grillino Gianluca Serra e il leghista Giacomo Ciullo.