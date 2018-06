Tra queste, Chiara Montalbano: "L'ho stretta forte prima di lasciarci, avevo una strana sensazione. Dopo aver fatto gli auguri a Piero, gli ho detto ironicamente di non portarmi via Simona, temevo semplicemente che con la nuova relazione si allontanasse da me: col senno di poi ho i brividi se penso che la mia amica adesso non c'è più. Quella sera era felice, ho ancora il suo sorriso e il suo sguardo impressi nella mia mente". Dopo una serata trascorsa con altri amici in un pub nella zona dell'Addaura, sono rimasti uccisi nell'incidente di via Monte Ercta, la strada panoramica che collega Mondello a Monte Pellegrino. La Mercedes classe A su cui viaggiavano è uscita fuori strada per cause ancora da accertare, poi è precipitata per quasi cento metri in una scarpata. E per loro non c'è stato scampo.. Avevo conosciuto Simona cinque anni fa, da allora non ci eravamo mai separate. Avevamo molte cose in comune, lei era un'estetista bella dentro e fuori, forte, con un bel carattere. Nelle scorse settimane avevamo progettato la nostra estate, ad attenderci sarebbero stati dei mesi meravigliosi. E invece è finito tutto, la mia Simona non sarà con me e l'unica cosa che mi resta è la nostra ultima fotografia, scattata proprio venerdì".Anche stamattina le pattuglie dell'Infortunistica della polizia municipale si sono recate sul posto per effettuare ulteriori rilievi. L'unica certezza, al momento, è che si è trattato di un incidente autonomo.Il ragazzo potrebbe però aver accusato un malore, ma potrebbe anche essere stata una buca sull'asfalto a contribuire allo schianto. Tutte ipotesi che la polizia municipale, coordinata dalla procura, sta valutando.Sono previste anche le analisi tossicologiche. Tra gli aspetti su cui gli inquirenti stanno lavorando, anche quello che riguarda le barriere stradali sul luogo della tragedia: il guardrail sarebbe infatti stato manomesso, forzato da qualcuno tempo fa, non avrebbe quindi garantito la sicurezza del tratto di via Monte Ercta.