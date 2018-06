Nello Pizza (Pd-Centristi) 42,8%, Vincenzo Ciampi (M5S) 20,1%, Luca Cipriano (Liste civiche) 13,2%, Sabino Morano (Fi-Lega-Udc) 10,3%, Costantino Prezioni (Fdi) 6,5%.



In Italia,La coalizione guidata dalla Lega, con Forza Italia e Fratelli d'Italia, conquista già al primo turno Treviso e Vicenza. A Barletta vince un candidato di azzurro, appoggiato anche dai centristi. L'alleanza guidata da Matteo Salvini non esprimeva nessun sindaco uscente ma è riuscita a trascinare il Pd al ballottaggio nelle roccaforti "rosse".era in sella in gran parte delle amministrazioni al voto.e tenteranno - fra due settimane - di non farsi scappare le città del centro Italia., che va male al centro nord - sistematicamente sotto il 10%, con picchi del 2%- ma che riesce ad arrivare secondo ed accedere al ballottaggio a Terni e Avellino. Ecco tutti i dati.CDX al primo turno: Treviso, Vicenza, Barletta.CSX al primo turno: Brescia.Ballottaggio CDX-CSX: Sondrio, Pisa, Teramo, Brindisi, Ancona, Massa, Siena.Ballottaggio CDX-Liste civiche: Imperia, Viterbo.Ballottaggio CDX-M5S: Terni.Ballottaggio CSX-M5S: Avellino.. Sindaco uscente: Carlo Capacci (centrosinistra).28,6%, Guido Abbo 23,7%, Maria Nella Ponte (M5S) 6%, Lucio Sardi (Sinistra) 2%.. Sindaco uscente: Emilio Del Bono (centrosinistra)., Paola Vilardi (Lega-Fi-Fdi) 38,1%, Guido Ghidini (M5S) 5,4%.. Sindaco uscente: Alcide Molteni (centrosinistra)., Marco Pontieri (M5S) 2,9% , Fiorello Provera (Liste civiche) 14%.. Sindaco uscente: Giovanni Manildo (centrosinistra)., Giovanni Manildo (Pd) 37,8%, Domenico Losappio (M5S) 4,2%, Said Chaibi (Sinistra) 1,1%.. Sindaco uscente: Achille Variati (centrisinistra)., Otello Dalla Rosa (Pd) 45,8% , Filippo Albertini (Potere al popolo) 1%.Sindaco uscente: Valeria Mancinelli (centrosinistra)., Daniela Diomedi (M5S) 17%, Francesco Rubini (Sinistra) 6,5%.. Sindaco uscente: Alessandro Volpi (centrosinistra).Luana Mencarelli (M5S) 15%, Sergio Menchini (Liste civiche) 13%, Nicola Cavazzuti (Potere al popolo) 3%.Sindaco uscente: Marco Filippeschi (centrosinistra).Gabriele Amore (M5S) 9,9%,Francesco Auletta (Rifondazione comunista - Possibile) 7,7%, Simonetta Ghezzani (Sinistra Italiana) 1,4%.Sindaco uscente: Bruno Valentini (centrosinistra).Pierluigi Piccini (Lista civica) 21,2%, Massimo Sportelli (Liste civiche) 15,9%, Alessandro Vigni (Sinistra italiana-Potere al popolo) 3,8%.Comune commissariato, maggioranza uscente centrosinistra.Paolo Angeletti (Pd) 14,9%, Alessandro Gentiletti (Lista civica) 3,9%.Sindaco uscente: Leonardo Michelini (centrosinistra).Francesco Serra (Sinistra) 10,9%, Luisa Ciambella (Pd) 10,8%, Filippo Rossi (Liste civiche) 8,1%, Massimo Ebetti (M5S) 6,7%.Comune commissariato, maggioranza uscente di centrodestra., Cristiano Rocchetti (M5S) 16,3%0, Mauro Di Dalmazio (Liste civiche) 11,5%, Giovanni Cavallari (Liste Civiche) 10,2%, Alberto Covelli (Liste civiche) 5%, Paola Cardelli (Sinistra) 0,8%.. Sindaco uscente: Paolo Foti (centrosinistra).Sindaco uscente: Pasquale Cascella (centrosinistra)., Michele Filannino (M5S) 18,5%, Dino Delvecchio (Pd-Articolo 1) 13,8%, Carmine Doronzo (Sinistra italiana) 9,5%, Flavio Basile (Lega) 4,7%.Comune commissariato, maggioranza uscente NcI+Liste civiche., Gianluca Serra (M5S) 21,2%, Massimo Ciullo (Lega-Fdi-NcI-Mns) 18,4%.