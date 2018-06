Il premier Giuseppe Conte da Accumoli dice: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell'Ue su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". E ha spiegato che la decisione della Spagna va "nella direzione della solidarietà".

L'Aquarius sarà accolta dalla Spagna a Valencia. Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che il suo Paese permetterà alla nave con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia. "E' nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone", ha detto il premier Sanchez.. In questo modo il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se la decisione della Spagna di accogliere nave Aquarius non fosse uno schiaffo all'Italia. "Anzi - ha aggiunto il ministro - se il governo francese, inglese, greco, cipriota o finlandese volessero aiutarci, sono pronto a farmi prendere a schiaffi dalla mattina alla sera". "Mi piacerebbe che Malta si assumesse le sue responsabilità, che la Francia e la Gran Bretagna fossero coinvolte, vorrei che tutti si sentissero un po' Italia" ha poi aggiunto Salvini che ha concluso la diretta Facebook con il pollice alzato in segno di vittoria.cosa che Italia non faceva da anni, paga cosa che il governo italiano non faceva da tempo immemore. Abbiamo aperto un fronte di discussione a livello continentale, siamo stati ascoltati, da oggi l'Italia non è più sola". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che commentato giudicando una "vittoria" la soluzione spagnola per la vicenda Aquarius. "Stiamo lavorando per tagliare la spesa di 35 euro a migrante e per tagliare i tempi" per l'esame delle domande di asilo , ha poi detto il ministro.