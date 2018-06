"Gli iettatori erano già pronti a scommettere che la barca sarebbe affondata e invece si ritrovano davanti l'Amerigo Vespucci. Forza Italia in Sicilia resta il baricentro dell'intera coalizione e grazie ai suoi numeri consegna le chiavi di alcuni dei municipi siciliani più importanti al centrodestra". Così Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia in Sicilia dopo il voto per le comunali. "Se il partito del Presidente Musumeci avesse organicamente fatto parte della coalizione - continua Miccichè - avremmo ottenuto anche qualcosa in più. Indicativo, infine, il dato complessivo dei partiti dell'alleanza di Governo nazionale: un misero 10%. La sola Lega il 2%". (ANSA).