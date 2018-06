PALERMO - Gnv ha annunciato oggi a bordo della nave "La Suprema" il proprio impegno quale main sponsor di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, un progetto trasversale che, per il tutto il 2018, accoglie nel capoluogo siciliano arte, musica, teatro, grandi eventi, appuntamenti, convegni e sport. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'Assessore alla Cultura Andrea Cusumano, e, per il Teatro Massimo, il Sovrintendente Francesco Giambrone. L'AD di Gnv Matteo Catani ha illustrato le iniziative sponsorizzate dalla Compagnia in favore del capoluogo siciliano, ribadendo ancora una volta il profondo legame che da oltre vent'anni lega la compagnia a Palermo e alla Sicilia.Per promuovere la manifestazione e sottolineare questa sinergia, Gnv ha infatti rinnovato la fiancata delle navi "La Suprema" ed "Excelsior" con il logo di Palermo Capitale della Cultura 2018, e supportato una serie di iniziative proposte dal Comune. Dal 6 maggio, inoltre, Gnv sponsorizza il contenitore di eventi "Resignifications: The Black Mediterranean", il cui primo appuntamento è stato il vernissage della mostra "Antiquites across times and place" a cura dello scrittore nigeriano Wole Soyinka, premio Nobel per la letteratura 1986, a cui è seguito il viaggio dall'8 al 10 giugno a bordo della nave "Gnv Atlas" sulla linea Palermo-Napoli, trasformando il traghetto nella location di una due giorni di conferenze a tema. Con l'avvicinarsi dei mesi estivi si rafforzerà la sinergia di Gnv con il Teatro Massimo, che torna dal 15 al 17 giugno 2018 con l'iniziativa "Piazza Massimo", che si svolgerà in Piazza Verdi a Palermo e prevede l'allestimento di un maxischermo con una platea di 600 poltrone, da cui il pubblico potrà assistere alla trasmissione in diretta dalla Sala Grande del Teatro delle opere "opera Sahel" del 15 giugno, "l'Elisir d'amore" del 16 giugno e "Cavalleria Rusticana" il 17 giugno. Il 22 e 23 settembre, inoltre, Gnv sponsorizzerà la trasposizione dal teatro alla piazza dell'opera lirica di Gaetano Donizetti "L'Elisir d'Amore" che prevede due rappresentazioni dell'opera nella piazza del quartiere Danisinni di Palermo. Infine, dopo il successo riscosso nel mese di maggio a Milano, dal 5 al 7 ottobre 2018 le strade di Palermo si popoleranno di pianoforti in occasione di Piano City e nei giorni dell'evento, la musica da pianoforte risuonerà in ogni angolo della città.(ANSA).