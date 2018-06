PALERMO - Riprenderà martedì 12 giugno a Piana degli Albanesi “Asp in Piazza”, manifestazione sulla prevenzione organizzata per il quinto anno di fila dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Dalle 9.30 alle 16.30, nella strada adiacente al Poliambulatorio di Contrada Ponterosso, gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di usufruire gratuitamente e con accesso diretto di esami e visite. A bordo di 4 camper ed all’interno di 12 gazebo, lavoreranno 40 operatori dell’Azienda sanitaria provinciale che effettueranno: lo screening del tumore alla mammella (mammografia); screening del tumore al collo dell’utero (pap-test e HPV test); screening del tumore al colon-retto (verrà distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci); screening del tumore alla tiroide (visita ed ecografia), screening del melanoma, screening del diabete, screening delle malattie croniche non trasmissibili e prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche. A Piana degli Albanesi saranno, pure, presenti i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni. Basterà presentarsi con il tesserino delle vaccinazioni per usufruire delle 10 vaccinazioni rese obbligatorie dalla nuova normativa nazionale e delle 4 fortemente raccomandate."Asp in Piazza" di domani a Piana degli Albanesi è realizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con le Associazioni di volontariato “Diabetici e celiaci Danilo Dolci” LILT, "Insieme per...” e "Serena a Palermo".Sono complessivamente 7 le tappe previste fino al 3 luglio: dopo quella di domani a Piana degli Albanesi, Asp in Piazza sarà giovedì 14 giugno a Finale di Pollina (Piazzale Torre), martedì 19 giugno a Santa Flavia, giovedì 21 giugno a Palazzo Adriano, martedì 26 giugno a Petralia Sottana, giovedì 28 giugno a Ventimiglia di Sicilia e martedì 3 luglio a Giuliana.