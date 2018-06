E' stato un viaggio da incubo quello di stamattina per i passeggeri dell'autobus 237, che a Palermo collega la rotonda Oreto alla Stazione centrale. Sulla vettura partita alle 8 del mattino, infatti, l'amara sorpresa: alcuni animaletti stecchiti sulle poltroncine, altri che dall'interno del mezzo camminavano sui vetri.sono sempre sporchi, ma oggi si è superato il limite. Lo abbiamo detto all'autista, ma non è cambiato nulla. Siamo stati costretti a continuare il viaggio in queste condizioni".