Rombo di motori a Gibellina: il centro nel cuore della Valle del Belìce si prepara a ospitare, domenica 1 luglio, una delle manifestazioni più grintose dell’anno. Torna Sicily Bike Week, l’iniziativa che unisce cultori e appassionati del mondo delle due e quattro ruote. Lungo un itinerario caratteristico sarà possibile scoprire il patrimonio naturalistico e artistico di Gibellina, che grazie alla manifestazione accoglierà per il prossimo anno una delle tappe dell’Italian Motorcycle Championship, il Campionato di Custom Bike Show più grande al mondo. Martedì 12 giugno alle 11 a Palermo, nella fabbrica Franco Cuoio, è in programma la conferenza stampa di presentazione di Sicily Bike Week 2018. Per la seconda edizione, inserita all’interno del progetto “Destinazione Gibellina”, è stato scelto il tema del mototurismo. All’incontro con i giornalisti parteciperà Micke Persello, icona per il mondo dei bikers per la prima volta in Sicilia.