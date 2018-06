In questi due centri del Palermitano, infatti, i candidati alla poltrona di sindaco correvano senza avversari e Giuseppe Solazzo (268 voti) a Sclafani Bagni e Giuseppe Muffoletto a Gratteri grazie al 71,14 per cento di votanti nel primo caso e al 60,2 per cento nel secondo sono stati eletti sindaci delle rispettive cittadine. Stesso destino per Giuliana, dove si è recato alle urne il 67,26 per cento dei cittadini che verranno rappresentati dal nuovo sindaco Francesco Scarpinato.E' Geraci Siculo il comune della provincia di Palermo che ha fatto registrare la più alta partecipazione al voto tra le 26 città chiamate alle urne per il rinnovo dei sindaci. Con il 79,21 per cento degli aventi diritto che hanno espresso il proprio voto il comune madonita precede sul podio della classifica dell'affluenza Cerda con il 77,26 per cento di votanti e Castronovo di Sicilia 75,15 per cento. Roccapalumba con il 51,58 per cento è la città della provincia palermitana con l'affluenza più bassa. Il dato aggregato dell'affluenza dei ventisei comuni palermitani chiamati alle urne fa segnare una percentuale complessiva del 59,79 per cento.