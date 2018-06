- - - - -

Sette sfidanti in corsa a Siracusa. Spaccato il centrodestra: la Lega, infatti, corre da sola con Francesco Midolo. Poi c'è l'ex assessore regionale Fabio Granata, esponente del movimento di Musumeci DiventeràBellissima. Il resto del centrodestra sostiene l'ex assessore regionale (di Crocetta) Ezechia Paolo Reale. Nel centrosinistra in corsa Fabio Moschella, Giovanni Randazzo e l'attuale vice sindaco Francesco Italia, tutti con alle spalle liste civiche. L'imprenditrice Silvia Russoniello è la candidata del M5s.

La diretta di LiveSicilia con tutti i risultati delle Amministrative a Siracusa.Seguono Francesco Italia con il 18,88%, Silvia Russoniello con il 16,29% e Fabio Moschella con il 13,51%. In coda Giovanni Randazzo con il 6,71%, Fabio Granata con il 5,68% e Francesco Midolo con l'1,38%.dei voti. Seguono Francesco Italia con il 18,80%, Silvia Russoniello con il 15,02% e Fabio Moschella con il 13,30%. In coda Giovanni Randazzo con il 6,58%, Fabio Granata con il 5,74% e Francesco Midolo con l'1,44%.07.09. Il sito del Comune dà sedici sezioni scrutinate su 123. Reale al 38,16%. Italia al 19,09.02.36 A circa un terzo delle sezioni scrutinate a Siracusa, secondo gli organi di informazioni locali Reale viaggia tra il 36 e il 37 per cento, Francesco Italia al 19. Dovrebbero essere loro due ad andare al ballottaggio, se Reale non riuscirà a recuperare raggiungendo il 40. Sconfitta la parte del Pd che si era opposta all'amministrazione Garozzo - di cui faceva parte Italia - e aveva puntato su Moschella che viaggia intorno al 13. Terzi i grillini con Russoniello.01.35 Stando a dati descritti da Rai News 24, al momento il più votato è il candidato del centrodestra Ezechia Paolo Reale. Ma il consenso non dovrebbe toccare la quota del 40 per cento, necessaria per la vittoria al primo turno. Al ballottaggio potrebbe andare Francesco Italia. Staccato il candidato M5s Silvia Russoniello.01.00 In netto calo i dati sull'affluenza a Siracusa: appena il 55,27 per cento, oltre dieci punti in meno rispetto alle precedenti amministrative quando il dato definitivo fu del 66,20 per cento.