E' finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti un quarantenne di Partinico, Nunzio Soresi, arrestato dai carabinieri.I militari hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione e "scovato" un chilo e cento grammi di marijuana: era chiusa in vari sacchetti conservati in un contenitore di plastica.Quest'ultimo è stato trovato tra i cumuli di materiale edile di Soresi, che in casa aveva anche settemila euro in contanti. I carabinieri ritengono che il denaro sia frutto dello spaccio. Il quarantenne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La droga è stata sequestrata.