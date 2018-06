durante la scorsa notte a Sentosa, nello stato di Singapore. Il summit ha segnato la storica svolta fra i due paesi ostili fin dal secondo dopoguerra. Entrambi i capi di stato hanno firmato un documento congiunto che darà il via al processo di denuclearizzazione della Nord Corea: "Vorrei esprimere gratitudine al presidente Trump -- per aver reso possibile questo incontro. Lavoriamo verso la completa denuclearizzazione della penisola coreana". Soddisfazione per il nuovo accordo anche dalla:" L'incontro è andato molto bene, meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi. Lo stop nucleare avverrà molto velocemente e ci assumiamo la responsabilità di offrire garanzie sulla sicurezza della Nord Corea"."Il summit ha scritto una nuova pagina di storia" ha affermato ilche ha sottolineato l'auspicio del suo paese affinché ci sia una "collaborazione paritaria" fra i due stati.