*Aggiornamento ore 21.08



Sgominata dalla polizia una banda di rapinatori a Mazara del Vallo. Sono stati bloccati dopo avere compiuto un colpo ad una gioielleria dove il titolare del negozio (l'esercizio è sulla statale 115 per Mazara) ha ferito con un colpo di pistola al capo, in maniera non grave, uno dei banditi, poi trasportato in ambulanza all'Ospedale Paolo Borsellino di Marsala. In manette sono finiti Gioele Ingrande, 24 anni, Giovanni Esposto, 28 anni (attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S.), Fabrizio Conigliaro, 34 anni, Daniele Visconti, 47 Salvatore Visconti , 57 anni e Rosa Burgarella , trapanese di anni 37. A rimanere ferito è stato Giovanni Rasa, 61 anni. Sono tutti accusati di questi veniva sottoposto ad un rapido intervento chirurgico di rapina aggravata.

MARSALA (TRAPANI) - Tentata rapina con sparatoria, oggi, intorno a mezzogiorno, in contrada Strasatti, a Marsala. A sparare con una pistola è stato il titolare della gioielleria Di Dia (l'esercizio è sulla statale 115 per Mazara), che ha ferito al capo, in maniera non grave, uno dei malviventi, poi trasportato in ambulanza all'Ospedale Paolo Borsellino di Marsala. I rapinatori, pare fossero in sei, erano armati e sono stati messi in fuga dalla reazione del gioielliere. La polizia ha già fermato quattro uomini (compreso il ferito) e recuperato le loro armi. L'identità dei fermati non è stata ancora divulgata.(ANSA)