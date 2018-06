via Notarbatolo, via Ausonia, via Ruggero Settimo, viale Strasburgo, viale Michelangelo, viale Croce Rossa, via de Gasperi, via Montepellegrino, via Sampolo, piazza Leoni, via Restivo.

Per ogni automobilista è scattata la sanzione di 161 euro e sono stati decurtati cinque punti dalla patente, come previsto dal codice della strada. "

Ammontano così a 128 le sanzioni dall’avvio del potenziamento dei servizi predisposti dal comandante Gabriele Marchese sull’uso del telefonino alla guida, prima causa di incidenti stradali a livello nazionale, per la distrazione procurata", sottolineano da via Dogali. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

La polizia municipale ha elevato altre trentaquattro sanzioni nei confronti degli automobilisti sorpresi ad utilizzare il telefono mentre erano al volante.