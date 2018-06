Erano a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, non dell'Aquarius come avevano riferito in un primo momento i soccorritori, le quattro donne incinte trasferite con una motovedetta al poliambulatorio di Lampedusa e di lì, in elicottero a Palermo. Tra i soccorsi anche un minorenne che accusava convulsioni e che è stato trasferito nell'hotspot di Lampedusa. (ANSA)