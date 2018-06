*Aggiornamento

Sarà audito anche l'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo in commissione regionale Antimafia che intende ricostruire gli eventuali rapporti col cosiddetto "sistema Montante". Domani saranno ascoltati due dirigenti della Regione, Dario Cartabellotta e Vincenzo Vitale, che furono tra i responsabili della missione della Regione Siciliana all'Expo di Milano. L'allora assessore alle Attività produttive Linda Vancheri, indagata nell'inchiesta della Dda di Caltanissetta, affidò a Unioncamere la selezione delle imprese che parteciparono all'evento internazionale.

PALERMO - "Sulla vicenda Montante c'è una data che fa da spartiacque: il 9 febbraio del 2015. Da allora la notizia che c'è una indagine per mafia su Montante è pubblica. Da quel giorno si è in presenza di un imprenditore sottoposto ad accertamenti, il nostro compito è quello di riflettere su quello che è accaduto da quel giorno, rileggendo in modo diverso fatti e relazioni". Così il presidente della commissione regionale Antimafia, Claudio Fava, conversando con i cronisti a conclusione dell'audizione del giornalista Attilio Bolzoni del quotidiano 'la Repubblica' e dell'ex manager dell'azienda siciliana trasporti (Ast), Giulio Cusumano.(ANSA)