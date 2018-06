PALERMO - Palazzo delle Aquile “perde” uno dei suoi revisori dei conti. Calcedonio Li Pomi, commercialista e revisore legale di diversi enti locali, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni con una nota datata 6 giugno e inviata al presidente del consiglio comunale e a quello del collegio. Dimissioni “irrevocabili”, come si legge nella stringata missiva che si conclude con gli auguri di buon lavoro.Li Pomi era stato sorteggiato lo scorso settembre e a questo punto dovrebbe subentrare Marco Mazzurco. Il passo indietro del revisore arriva però in un momento delicatissimo, con il comune di Palermo intento ad approvare il consolidato, a mettere ordine nei conti delle partecipate e in attesa di un consolidato e un previsionale che restano ancora chiusi nei cassetti dell’amministrazione.