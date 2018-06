PALERMO - Sala delle Lapidi si fa bella e accoglie con tutti gli onori il presidente della Repubblica di Malta Marie Louise Coleiro Preca, ospite di una seduta solenne a Palazzo delle Aquile. E’ andato in scena stamattina uno dei momenti più importanti della visita del Capo dello Stato a Palermo, che è stata prima ricevuta dal sindaco Leoluca Orlando per un colloquio privato e poi si è accomodata al tavolo della giunta dell’Aula.A fare gli onori di casa il Professore, il presidente del consiglio Totò Orlando e il vice Giulio Tantillo, l’assessore alla Cultura Andrea Cusumano, l’ex Sottosegretario Adolfo Elio Cardinale, ma anche un’assemblea a ranghi completi. Un “tutto esaurito” che ha spinto Orlando a una battuta al veleno verso la sua maggioranza: nel corso del suo intervento, il primo cittadino si è detto “grato a coloro che sono presenti, ai consiglieri così numerosi, lo fossero soprattutto quelli di maggioranza quando c’è da approvare una delibera importante… staremmo molto meglio”.Una frecciata stemperata subito dai sorrisi e dagli applausi. "Con Malta - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - condividiamo la stessa cultura mediterranea, che è cultura dell'incontro, della contaminazione culturale e dell'accoglienza. Per questo l'incontro fra la Capitale europea e la capitale italiana della cultura è non solo un atto simbolico ma soprattutto il momento di avvio di una possibile collaborazione in tanti campi, da quello culturale a quello economico".“Sono contenta - ha detto Marie Louise Colairo Preca intervento a Sala della Lapidi - di essere in Sicilia. Oggi mi sento pure io siciliana perché registro forti similarità tra la vostra regione ed il mio paese. Due luoghi molto ospitali che vivono un momento molto importante a livello internazionale, Palermo è capitale italiana della cultura, La Valletta capitale europea della cultura. Questo è quindi un passaggio importante per stringere ancora di più i nostri rapporti a cominciare dal turismo. Malta e l'Italia sono dei luoghi molto ricercati e questo serve per aumentare le nostre economie e per far crescere cultura e prestigio internazionale".