La proposta dell'Italia per Aquarius: "Vi accompagniamo in Spagna"

. Secondo il piano del centro soccorsi di Roma,. Con questo tweet pubblicato all'alba di stamattina, Sos Méditerranée ha reso note le ultime decisioni del governo italiano.Ieri sera, in. La riunione era già stata fissata e avrebbe dovuto sciogliere il nodo dei sottosegretari ma è subito diventata un momento di confronto, sulle scelte dell'esecutivo in merito agli aiuti da offrire ai passeggeri della nave Aquarius. "E' chiaro che abbiamo dovuto subito convertire la riunione in emergenza" ha detto Di Maio, in uscita da Palazzo Chigi, senza però fare emergere la linea prevalsa durante l'incontro. Le decisioni assunte dall'esecutivo sono state quindi rese note stamattina dalla stessa associazione umanitaria e confermate qualche ora dopo dal"Sì - ha detto l'esponente grillino - i migranti saranno portati a Valencia anche con navi italiane, è stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinte ma hanno rifiutato. Stamane manderemo vedette e navi per portarli verso la Spagna".Intanto, anche la Corsica si è offerta di accogliere Aquarius con i 629 migranti a bordo, fermi ora in mezzo al Mediterraneo. Lo riferiscono fonti ufficiali.