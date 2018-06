MARSALA (TRAPANI) - Tentata rapina con sparatoria, oggi, intorno a mezzogiorno, in contrada Strasatti, a Marsala. A sparare con una pistola è stato il titolare della gioielleria Di Dia (l'esercizio è sulla statale 115 per Mazara), che ha ferito al capo, in maniera non grave, uno dei malviventi, poi trasportato in ambulanza all'Ospedale Paolo Borsellino di Marsala. I rapinatori, pare fossero in sei, erano armati e sono stati messi in fuga dalla reazione del gioielliere. La polizia ha già fermato quattro uomini (compreso il ferito) e recuperato le loro armi. L'identità dei fermati non è stata ancora divulgata.(ANSA)