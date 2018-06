Si chiamavala a ragazza che è morta ieri sulla spiaggia di Sansone, sull'isola d'Elba. Trent'anni, originaria di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa, la giovane si trovava lì in vacanza e sarebbe dovuta rientrare nella giornata di oggi. Già nella mattinata di ieri, Roberta avrebbe detto agli amici di non sentirsi bene, ma aveva comunque deciso di recarsi al mare in compagnia per un ultimo pomeriggio di relax. La ragazza si sarebbe dunque tuffata da uno scoglio intorno alle 15 e, secondo quanto riportato dai presenti, avrebbe perso i sensi poco dopo, a ridosso della spiaggia. In suo soccorso si sono precipitati prima i bagnini dello stabilimento, poi i volontari della Misericordia di Portoferraio. A nulla è servito l'intervento dei sanitari, giunti sul luogo tramite l'elisoccorso del 118. Il decesso è stato constatato dal medico legale e il corpo di Roberta è stato trasferito all'obitorio di Portoferraio.Inizialmente si era fatta strada l'ipotesi di un incidente accaduto durante il tuffo. Non avendo però riscontrato traumi o ferite sul corpo della giovane e grazie anche alle ricostruzioni dei bagnanti, è prevalsa l'idea che si sia trattato di un malore. Continuano comunque le indagini dei carabinieri elbani, per chiarire le dinamiche precise della morte di Roberta. Sul corpo della trentenne, la procura di Livorno - con ogni probabilità - disporrà a breve l'autopsia.