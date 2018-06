Un presidio spontaneo, col pensiero alla nave Aquarius che viaggia a due nodi all'ora al centro del Mediterraneo senza sapere dove attraccare dopo la decisione del governo italiano di "chiudere" i porti. E la manifestazione di ieri sera, infatti, era intitolata "aprite i porti" e si è svolta davanti al porto di Palermo, che assieme a tanti altri porti della Sicilia ha accolto più volte centinai di migranti giunti da più parti del mondo.Centinaia le persone che si sono riunite con solo qualche ora di preavviso. Un'iniziativa nata da un'idea del Forum Antirazzista di Palermo e che via via ha raccolto numerose adesioni, di associazioni, politici e privati cittadini. Una "convocazione" nata e condivisa su Facebook che è riuscita a far saltare fuori dagli schermi le persone e a mettersi in strada dietro lo striscione "aprite i porti" o quello "reato di altruismo: siamo tutti colpevoli".