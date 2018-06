MESSINA - Tragedia questa mattina a Patti. Un cinquantenne, Giuseppe Cicero di Mongiove, per cause al vaglio dei Carabinieri, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal trattore sul quale si trovava per effettuare dei lavori di bonifica in un terreno presente della valle del Timeto. Il trattore si è ribaltato e l'uomo è morto schiacciato. Inutile ogni tentativo di soccorso. La tragedia si è verificata poco dopo le 8.30.