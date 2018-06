PALERMO - Un incendio ha danneggiato la scorsa notte un garage in via Massaro, a Roccapalumba (Pa). Il rogo ha distrutto il locale dove c'erano attrezzi da lavoro e un'auto. La proprietaria del garage è una donna che domenica scorsa aveva fatto la rappresentante di lista in un seggio elettorale ed era stata minacciata dopo una contestazione per l'attribuzione di un voto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. (ANSA).