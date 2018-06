La rata unica è pari al 100% dell’importo determinato applicando, alle superfici occupate, le tariffe TARI approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29 Marzo 2018, comprensive dell’addizionale provinciale prevista per legge.

Per facilitare il calcolo dell'importo dovuto è disponibile sul sito istituzionale (https://www.comune.palermo.it/tributi.php) un calcolatore che permette anche la stampa del modello F24 per il pagamento.

Sullo stesso sito sono disponibili diversi link ai servizi online dell'amministrazione rivolti ai cittadini che, non avendo pagato la TARI negli anni precedenti, vogliono mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni previste per chi non ha ricevuto avviso di accertamento.

E' infine disponibile, per chi volesse comunque optare per la soluzione del pagamento della TARI 2018 in due rate, un link per il calcolo della prima rata con ravvedimento operoso, ferma restando la scadenza della seconda rata ad ottobre.

che il 18 giugno 2018 scade il termine per il pagamento in soluzione unica, come previsto dall’art. 17 del Regolamento TARI, dell’importo dovuto per l’intero anno 2018.