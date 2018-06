Lo schianto si è verificato ieri pomeriggio tra due auto, una Fiat Cinquecento e una Ford Fiesta, che viaggiavano in direzione opposta lungo la statale 113.. Il conducente, M.M, titolare di un'attività commerciale a Capaci, è rimasto intrappolato nell'abitacolo e per estrarlo dal mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.le sue condizioni sono molto gravi, la prognosi è riservata. Sulla dinamica dello scontro sono in corso le indagini che stabiliranno le relative responsabilità.