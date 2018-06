PALERMO - Colpi d'arma da fuoco e paura nella zona di Borgo Nuovo, dove la polizia ha sequestrato un fucile a un uomo di 86 anni. L'anziano avrebbe sparato ad un cane randagio in via Villini Sant'Isidoro, in seguito all'aggressione di una capra tenuta in una vicina area di campagna. I residenti della zona, nella tarda mattinata di ieri hanno lanciato l'allarme al 113 e chiesto l'intervento degli agenti. L'uomo avrebbe ammesso di aver sparato, ma il randagio, un cane di media taglia, non è stato individuato. Nella sua abitazione è stato trovato il fucile, l'arma è stata sequestrata. Adesso l'anziano rischia una denuncia per maltrattamento di animali, le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto sono in corso.