PALERMO - Un ragazzo di 26 anni è stato rinviato a giudizio (il processo comincerà il 17 ottobre davanti alla seconda sezione del Tribunale di Palermo) per stalking, cessione di stupefacenti e violenza sessuale. Secondo la vittima, una donna di 29 anni, l'imputato nel 2017 l'avrebbe costretta ad abortire minacciandola di morte per settimane. La coppia aveva già un figlio e il padre sosteneva di non avere sufficienti disponibilità economiche per poterne crescere una altro. In un'occasione avrebbe iniettato alla vittima una dose di eroina facendola andare in overdose (la donna è stata poi ricoverata all'ospedale Civico) e un'altra volta, dopo averla drogata (erano entrambi tossicodipendenti) l'avrebbe violentata. L'uomo ha respinto, in lunghe dichiarazioni spontanee, tutte le accuse.