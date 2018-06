PALERMO - Il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato Rosario Scianna a 4 anni per tentata rapina. Secondo le indagini, l'11 aprile scorso l'uomo - con numerosi precedenti specifici - è entrato in un condominio di via Antonio Cusmano a Palermo e poi ha preso l'ascensore con una signora di origine russa che era con il suo bambino. Appena entrato, l'imputato ha minacciato con un taglierino la donna dicendole di consegnargli gioielli e denaro ma la signora si è messa a gridare assieme al figlio e l'uomo ha preferito fuggire. La polizia lo ha rintracciato qualche ora dopo ed è stato riconosciuto dalla vittima. (ANSA).