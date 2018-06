TRAPANI - Omicidio a Trapani. Un giovane di 20 anni, Fabio D'Aguanno, è morto questa mattina in ospedale dopo essere stato accoltellato alla gola la scorsa notte in un bar di via Tunisi a Trapani. L'aggressore, Alessio Li Volsi, coetaneo della vittima, è stato fermato.I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani sono intervenuti dopo la segnalazione dei clienti del bar. Secondo quanto accertato, anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, Li Volsi aveva avuto dapprima una discussione con un individuo e poi aveva accoltellato un terzo intervenuto per interrompere la lite. D'Aguanno è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Sant'Antonio Abate di Trapani, dove è morto questa mattina nonostante i soccorsi e un delicato intervento.-L'aggressore, che era immediatamente fuggito, è stato rintracciato e, saputo delle condizioni del ferito, ne ha augurato la morte.Fermato dai militari, Li Volsi è stato trasferito in carcere.