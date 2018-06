"Era una combattente piena di dolore ma anche di forza e di dignità. Le volevo bene e l'italia le deve ora ancora di più l'individuazione degli assassini di sua figlia e dei loro mandanti". Con questo tweet, il vicedirettore di Rai Uno Andrea Vianello ha comunicato ieri sera laEra la mamma di, insieme al collega Miran Hrovatin. La signora aveva 85 anni e aveva passato gli ultimi ventiquattro fra le aule di tribunali, alla ricerca della verità sulla morte della giovane figlia.. Ilaria era stata assassinata, mentre stava indagando su un traffico di armi e rifiuti tossici. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, ha lavorato per anni la Procura di Roma, arrivando anche ad arrestare un cittadino somalo. L'uomo era stato accusato dalla testimonianza di un connazionale, salvo poi essere scagionato da una smentita dello stesso testimone. In tutti questi anni, Luciana non si era arresa.- aveva detto durante uno degli ultimi interventi in aula - ma farò di tutto perché l'inchiesta non finisca in archivio".