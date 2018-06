PALERMO - I padri Mercedari della chiesa San Raffaele Arcangelo a Palermo mettono in guardia i fedeli dai borseggiatori. Con un cartello all'ingresso del luogo di culto avvertono quanti si accingono a seguire le funzioni religiose di non lasciare incustodite le borse. Ci sono almeno due persone che approfittano della minima disattenzione dei fedeli o al momento della comunione quando ci si alza per prendere l'eucaristia o ci si va a confessare, per colpire. Sono diversi i colpi messi a segno da due persone su cui sono in corso indagini. "In questi giorni - si legge nell'avviso affisso in bacheca - si stanno verificando spiacevoli episodi di borseggio nella nostra chiesa parrocchiale. Sembra che almeno due persone, non ancora pienamente identificate, approfittino della distrazione di chi è in preghiera o si allontana per confessarsi o comunicarsi, per perpetrare furti nelle borse lasciate momentaneamente incustodite. Vi invitiamo a porre attenzione''. (ANSA).