Il mezzo pesante, carico di balle di fieno è stato avvolto dal fuoco mentre si trovava parcheggiato in una zona di campagna. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono giunti un APS (Auto Pompa Serbatoio ) e due ABP (Auto Botte Pompa) dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica della zona sono durate diverse ore. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incendio, non si esclude la natura dolosa.