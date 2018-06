PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 13 giugno in Sicilia:1) CATANIA - Porto, ore 08:00 Arrivo della nave 'Diciotti' della Guardia Costiera con a bordo 937 migranti e due cadaveri recuperati in sette diversi interventi di soccorso.2) PALERMO - Villino Florio all'Olivuzza, Via Regina Margherita 38, ore 09:00 Inaugurazione di "Margherita bianca. Piante Di Città".3) PALERMO - via Cristofaro Scobar, ore 09:30 Commemorazioni per il 35/mo anniversario dell'omicidio del Capitano Mario D'Aleo, di Giuseppe Bommarito e Pietro Morici. A Monreale, in via Venero. Alle 12.25 a Balestrate, in via E. Loi.4) PALERMO - Assessorato alla Salute, Piazza Ottavio Ziino 24, ore 10:30 Conferenza stampa dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e del direttore del Centro nazionale trapianti Alessandro Nanni Costa sul tema: "Donazione e Trapianto d'organi e Tessuti in Sicilia: stato dell'arte e prospettive future".5) MESSINA - Viale San Martino 191, ore 16:30 Inaugurazione nuova agenzia Bnl Gruppo Bnp Paribas.6) PALERMO - Galleria X3, via Catania 35 e alle 21 in via Alloro 129, ore 17:30 Inaugurazione di una mostra fotografica dal titolo "Tabula Rasa", di Ezio Ferreri. Doppia inaugurazione in due posti diversi: alle 17.30 in via Catania 35 e alle 21 in via Alloro 129.7) PALERMO - Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, ore 21:00 Conversazione sul tema: "L'affaire Caravaggio. La Natività trafugata. La memoria da custodire". Saranno presenti l'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, il dirigente del dipartimento Sergio Alessandro, il direttore di Palazzo Abatellis, Evelina De Castro, il direttore della Fondazione Unesco Sicilia, Aurelio Angelini, il presidente 'Amici dei musei siciliani' Bernardo Tortorici, il procuratore aggiunto Marzia Sabella, l'avvocato Nino Caleca, i giornalisti di Livesicilia Roberto Puglisi e Riccardo Lo Verso.La tela di Caravaggio fu trafugata nell'Oratorio di San Lorenzo nella notte del 17 ottobre 1969.8) PALERMO - Centro Studi Avventure nel Mondo, Via Danae 15, Mondello-Valdesi, ore 21:00 Manifestazione internazionale, nell'ambito del 'Festival del Viaggio', di cultura del viaggio e promozione turistica Tamil Nadu "La Terra degli Dei". Un viaggio nel cuore segreto dell'India attraverso le immagini di Gaia Matteini.(ANSA).