. Era imputato per l'estorsione ai danni dell'imprenditore Michelangelo Lesto. A Vitale è stata riconosciuta l'attenuante prevista per i pentiti. Storia ambigua quella di Lesto. Da un lato fu lui a denunciare i suoi estorsori, dall'altro è stato condannato per voto di scambio elettorale politico-mafioso e gli sono stati sequestrati dei beni.