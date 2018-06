Il mezzo stava per arrivare a Palermo quando si è sviluppato un principio di incendio.sul raccordo dell'autostrada A19, poco prima di Villabate, l'autista si è accorto del fumo e si è fermato. I passeggeri sono stati messi in sicurezza ed è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, ma è stato necessario trasferire coloro che si trovavano a bordo, su un altro autobus. Non si sono registrati feriti.per un incendio in un'area di campagna vicino all'AcquaPark, e a Bagheria, dove nel primo pomeriggio si è verificato un altro incendio. In azione quattro squadre per domare le fiamme.