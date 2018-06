Aspettando la terza edizione nazionale che avrà luogo a Milano dal 14 al 16 settembre, Palermo sarà la prima tappa del progetto itinerante di Fuoricinema: Fuoricinema Mediterraneo.

Ficarra e Picone hanno accettato di vestire il ruolo di direttori artistici di Fuoricinema Mediterraneo, accogliendo con grande entusiasmo l’invito a realizzare una tre giorni di cinema nella loro città natale, guidati dalla curatrice del progetto Cristiana Capotondi, membro della direzione artistica di Fuoricinema insieme a Cristiana Mainardi, Lionello Cerri, Gabriele Salvatores, Gino&Michele.

Dalle 18 del venerdì alle 24 della domenica successiva, il palco di Fuoricinema Mediterraneo ospiterà alcuni tra i più grandi registi e attori della scena cinematografica italiana, che si racconteranno a partire dal rapporto con la terra che li ospita: la Sicilia, che è da sempre il leitmotiv del loro percorso artistico, motivo d’ispirazione e suggestione per gran parte dei loro lavori.

L’Orto Botanico diventerà una sala en plein air dove l’unico protagonista sarà il cinema, in tutte le sue sfaccettature, con incontri con i protagonisti e proiezioni di due film per ogni serata.

Tra gli ospiti che hanno già confermato la loro presenza Roberto Andò, Luca Guadagnino, Franco Maresco, Claudio Gioè, Teresa Mannino, Francesco Scianna, Pif.

Arriverà a Palermo anche Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, che ha scelto di sostenere la manifestazione, diventando partner di FuoricinemaMediterraneo.

Gli incontri saranno moderati da importanti esponenti del giornalismo italiano: Piera Detassis presidente dell’Accademia David di Donatello e direttrice del mensile Ciak, Renato Franco del Corriere della Sera, Teresa Marchesi, giornalista di Huffington Post, Emiliano Morreale, giornalista de l’Espresso.

L’ingresso all’Orto Botanico, sia per gli incontri che per le proiezioni, saranno a titolo gratuito. Sarà una vera e propria festa in cui ci sarà un villaggio gastronomico, e si potrà godere di ogni momento nel massimo confort e relax.

Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma dettagliato e definitivo.

Media Partner di Fuoricinema: Corriere della Sera, RTL 102.5, Ciak.

Ingresso libero e gratuito sia agli incontri che alle proiezioni serali.

l’evento dall’anima pop prodotto da Anteo, Fuoricinema Srl e Corriere della Sera, che ha appassionato migliaia di spettatori nel corso delle due precedenti edizioni.