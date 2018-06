TRAPANI - "Il movimento che ho l'onore e l'onere di coordinare dal 4 aprile conquista in questa tornata l'elezione di un sindaco, Peppe Bica, e di quattro consiglieri comunali, Peppe Cruciata, Giovanni D'Aguanno e Sebastiano Cusenza a Castellammare del Golfo, e Giusi Loria a San Vito lo Capo". Lo dice Paolo Ruggieri, coordinatore di Diventerà Bellissima in provincia di Trapani, che in una nota traccia un bilancio delle Amministrative. "I nuovi eletti si aggiugono ai consiglieri Nicola Bendici e Peppe Loiacono che a Salemi hanno costituito nel 2017 il primo gruppo di Diventerà Bellissima della nostra provincia - prosegue -. Siamo stati direttamente impegnati in sette Comuni con nostri candidati ma anche alcuni simpatizzanti del movimento, non ancora formalmente iscritti, erano 'in campo' e col sostegno di Diventerà Bellissima sono stati eletti diversi sindaci. Ringrazio tutti i candidati di Diventerà Bellissima - conclude Ruggieri -, mi congratulo con i nostri eletti e formulo i migliori auguri a tutti i nuovi amministratori affinché possano concretamente, con la loro azione, contribuire alla crescità delle rispettive comunità".