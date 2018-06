Le sue condizioni di salute sono gradualmente migliorate e dopo il periodo di degenza ospedaliera, gli agenti dell'Antidroga della squadra mobile lo hanno trasferito al Pagliarelli. In base agli accertamenti effettuati, l'uomo è risultato irregolare nel territorio italiano ed ha già dei precedenti droga. Bisognerà chiarire il contesto in cui è maturata la vicenda, chi ha commissionato il "trasporto" dell'eroina e chi sarebbero stati i destinatari.

Li aveva ingeriti poco prima, rischiando la vita. Si è sentito male ed ha accusato gravi problemi di respirazione un 45enne liberiano. E' stato salvato dai poliziotti, ma contemporaneamente arrestato Peter Park, individuato in viale Regione Siciliana dagli agenti della squadra mobile.. Sottoposto ad un intervento per asportare gli ovuli di droga dall'addome, il 45enne è poi rimasto in ospedale, piantonato dai poliziotti.