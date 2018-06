del Credito sportivo. Sono stati infatti stipulati i contratti con le imprese che si occuperanno di riqualificare e mettere a norma le palestre della scuola di via Salerno appartenente all’Istituto comprensivo Cruillas, del plesso di via Scipione di Castro della Colozza Bonfiglio e della scuola Leonardo da Vinci di via Serradifalco. Gli interventi, che inizieranno ai primi di luglio, serviranno a restituire le palestre agli studenti, mettendole in sicurezza: in particolare saranno ripristinati gli intonaci interni ed esterni, le coperture ed eliminati i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana. Saranno revisionati e sostituiti gli infissi interni e esterni e si collocheranno pavimenti sportivi a norma.del Consiglio dei Ministri, l’Ics, l’Anci e l’Upi, i Comuni e le Province; il tutto a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, ossia mutui a tasso zero, sull’impiantistica sportiva per la realizzazione o la ristrutturazione di spazi sportivi scolastici. “Continua l'impegno dell’amministrazione per restituire spazi e funzioni alla città – dicono il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Emilio Arcuri - Attraverso la sinergia con il Coni ed il Credito Sportivo, nuove risorse economiche sono state rese disponibili per gli impianti sportivi degli edifici scolastici”.invece per rifare in estate le coperture degli asili nido Pantera Rosa e Grillo Parlante: i lavori dureranno 90 giorni.