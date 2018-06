Anche il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi (Fi), l'imprenditore Luca Parnasi e il presidente di Acea Luca Lanzalone fra le nove persone arrestate dai carabinieri - sei in carcere e tre ai domiciliari - per un'indagine sulle procedure per la realizzazione del nuovo stadio della Roma. Tra le persone raggiunte dal provvedimento anche l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. L'inchiesta riguarda una presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione. Lanzalone aveva seguito, in altra veste, il dossier sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. La sindaca Raggi: 'Chi ha sbagliato pagherà, noi per la legalità'.