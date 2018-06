. L’assemblea dei soci dellaha scelto il nuovo amministratore unico. È il terzo in cinquanta giorni.arriva alla guida della delicata spa regionale, dopo l’abbandono del precedente amministratore Domenico Torrisi, che ha deciso di rinunciare all’incarico ottenuto pochi giorni prima.: componente del Coreco di Catania, consigliere d’amministrazione e amministratore delegato della società Simeto Ambiente, consulente giuridico di molti enti locali, Torrisi è stato anche, nella scorsa legislatura. A capo del quale era il deputato catanese Marco Falcone, oggi assessore alle Infrastrutture, proprio l’assessorato che vigila su Sis. La nomina di Torrisi al vertice di una società in mano a diversi soci (Regione, comuni di Catania e Termini Imerese, Città metropolitane di Palermo e Catania) sarebbe giunta per volontà del governo e in particolare dell’assessore al ramo. Lo stesso che da capogruppo aveva voluto Torrisi Rigano come consulente del gruppo. A riprova della stima riposta nei confronti dell’avvocato amministrativista etneo.. Uno di questi è al momento al centro di polemiche. È il bando da oltre: un insieme di infrastrutture di “corredo” agli interporti siciliani. Un bando contro il quale ha puntato il dito l’Ance di Catania. Per l’associazione dei costruttori, infatti, i requisiti richiesti ai partecipanti avrebbero tagliato fuori i costruttori locali, favorendo i “colossi” del settore.. Sulla quale si sono dati il cambio, prima di lui,. A febbraio era andato via. Al suo posto ecco arrivareche ha deciso di dimettersi il 18 aprile scorso. Ecco quindi il “primo” Torrisi:, docente universitario viene nominato il 30 aprile ma rinuncia all’incarico per ragioni personali il 28 maggio scorso. Altre due settimane di “vuoto” ed ecco arrivare il secondo Torrisi. L’amministratore che piace tanto a Forza Italia.