organizzato dal Comune di Salemi in collaborazione con l’Associazione ‘Blue jazz e non solo’, per ricordare il jazzista di fama mondiale Tony Scott, figlio di genitori salemitani. Il premio, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, si terrà il 16 e 17 giugno nell'atrio del castello normanno-svevo di Salemi. Sabato 16, alle 21, il via con l'esibizione di Sal Pizzurro e dell'orchestra jazz siciliana in 'Vieni via con me', diretti dal maestro Ninni Pedone. Domenica, sempre alle 21, la consegna del premio a Cavallaro, batterista ed emblema del jazz italiano, che nella sua lunga carriera collaborò con Tony Scott. A seguire si esibiranno Gianni Cavallaro Group feat. Vito Giordano e Claudio Giambruno. "Il ricordo di Tony Scott è ormai un piacevole appuntamento annuale per i salemitani e per i tanti appassionati di musica in Sicilia - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Al suo nome abbiamo voluto affiancare da anni un premio, che punta a rinsaldare e a tramandare quel legame tra la città e Scott. Un legame che l'artista non ha mai dimenticato".Nel 2015 il Comune di Salemi, guidato da Venuti, intitolò a Tony Scott un piazzale in uno degli scorci più caratteristici del centro storico. All'inaugurazione partecipò anche Cinzia Scott, moglie del musicista. "Anche quest'anno abbiamo voluto ricordare Tony Scott al meglio - spiega l'assessore comunale alla Cultura, Vito Scalisi -. Il premio a Cavallaro rappresenta il giusto riconoscimento per una carriera che lo ha portato a collaborazioni prestigiose con nomi importanti della musica mondiale come lo stesso Tony Scott. Alla sua presenza aggiungiamo anche quella di un grande del momento come Sal Pizzurro". Anche quest'anno, come per le tre edizioni precedenti, il 'Premio per la musica Città di Salemi - Welcome back Tony Scott' è sponsorizzato dall'azienda 'Engie'.