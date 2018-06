PALERMO - Un tifoso arrestato e uno denunciato dai carabinieri. E' il bilancio dei controlli ieri allo stadio Renzo Barbera in occasione della partita di calcio "Palermo - Frosinone". Un palermitano di 21 anni D.L.C. già sottoposto all'avviso orale ha aggredito i militari che gli avevano chiesto le generalità. Il giovane è stato arrestato accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ha patteggiato una pena di 4 mesi ed è stato liberato. Un altro palermitano di 19 anni G.R. è stato trovato in possesso di un paio di forbici e un coltello di 12 centimetri è stato denunciato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. (Ansa)