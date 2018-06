Per limitare il disagio alla circolazione dei mezzi circolanti su viale Regione Siciliana, la chiusura delle semi-carreggiate non avverrà in contemporanea".

PALERMO - Al via i lavori di manutenzione al ponte Corleone, a Palermo. Il Comune ha emesso un'ordinanza con la quale si avvisa la cittadinanza che "al fine di consentire l’esecuzione dei lavori sul ponte, consistenti nella manutenzione e sostituzione dei giunti stradali, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale delle quattro semi-carreggiate, due per ogni direzione di marcia, in corrispondenza del ponte Corleone sul fiume Oreto, dal 18 giugno al 14 luglio 2018.