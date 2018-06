Ancora temporali, dal primo mattino di domani, su Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione civile, che prevede accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla per rischio idrogeologico su Calabria, Basilicata e parte di Puglia, Sicilia, Abruzzo e Veneto.La Protezione Civile della Sicilia ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, venerdì 15 giugno 2018. In particolare, per la giornata di domani, il livello è di allerta gialla e si prevedono precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati – isolate anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli".Tempo in miglioramento nel weekend con sole prevalente in gran parte della Penisola. E, la prossima settimana, ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà giornate in prevalenza soleggiate e pochi temporali. Le previsioni sono del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. "Siamo ancora alle prese - spiega - con un vortice di bassa pressione che dopo aver portato temporali e nubifragi al Nord ha spostato ora il suo raggio d'azione al Centrosud, anche qui causando locali allagamenti, danni e disagi. Ma ci sono buone notizie per il weekend, anche se non mancherà ancora qualche temporale di calore o breve acquazzone in primis su Alpi e Appennino centro-meridionale, ma sporadicamente anche sul resto del Sud, specie aree interne. Le temperature saranno in aumento, ma con caldo nella norma e senza eccessi".