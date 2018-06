Dopo la tappa di oggi a Finale di Pollina – realizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale – Asp in Piazza sarà martedì prossimo 19 giugno a Santa Flavia e giovedì 21 a Palazzo Adriano.

FINALE DI POLLINA - Il maltempo non ha scoraggiato gli utenti di Pollina che oggi si sono riversati in massa a Finale per “Asp in Piazza”. Sono state complessivamente 489 le prestazioni effettuate all’interno del villaggio della salute allestito a Piazzale Torre. Particolarmente “affollato” il camper per la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche, all’interno del quale sono stati effettuati 180 esami, mentre sono state, tra l’altro, 88 le prestazioni dell’ambulatorio per lo screening del tumore alla tiroide ed 87 in quello dello screening del melanoma. Distribuiti anche 54 sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon retto, mentre sono state 30 le prestazioni a bordo del camper per lo screening del cervicocarcinoma.