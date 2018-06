Si sono diretti alle casse e facendo intendere di essere armati hanno minacciato un dipendente, colpito con un pugno alla testa e rimasto ferito.era in fila e stava aspettando il proprio turno allo sportello quando ha assistito alle minacce. A soccorrerla, i sanitari del 118 intervenuti sul posto anche per trasportare l'impiegato in ospedale. Una volta lanciato l'allarme, in via Oreto sono arrivate le volanti della polizia.Hanno fatto irruzione nell'ufficio indossando dei caschi integrali, riuscendosi ad impossessare di mille euro circa. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza che avrebbero immortalato le fasi della rapina, la seconda in poche ore in città. Stamattina, all'apertura, nel mirino dei malviventi è finita la stazione di servizio Eni che si trova sulla circonvallazione, vicino al nuovo Lidl. In quel caso il bottino ammonta ad oltre cinquemila euro.